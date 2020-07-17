سياحة حماة ترخص منشآت سياحية بتكلفة أربعة مليارات ليرة خلال ستة أشهر

حماة-سانا

وافقت مديرية السياحة بحماة خلال النصف الأول من العام الجاري على ترخيص عدة منشآت سياحية ومكاتب سياحة وسفر بلغت تكلفتها التقديرية نحو أربعة مليارات ليرة تشغل 200 عامل عند تنفيذها.

وأوضح المهندس كمال النشار مدير السياحة في تصريح لـ سانا أن المنشآت المرخصة تضمنت تأهيل وتصنيف خمسة مطاعم سياحية جديدة من مستوى 2 و3 نجوم بتكلفة إجمالية 2 مليار ليرة تؤمن 150 فرصة عمل بالإضافة إلى ترخيص ثلاث مؤسسات تنظيم رحلات سياحة وسفر مبيناً أنه تم منح رخصة إشادة لمنشأة سياحية جديدة من مستوى 2 نجمة في منطقة وادي العيون بتكلفة ملياري ليرة وتؤمن 50 فرصة عمل جديدة وتضم فندقاً ومطعماً شتوياً وصيفياً ومسبحاً.

ولفت النشار إلى أن معظم المنشآت السياحية تعمل حالياً بالحد الأدنى نتيجة عدم استقرار أسعار المواد الأولية إضافة إلى الالتزام بضوابط العمل المحددة وفق الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا والتي نصت على تخفيف الازدحام وتحقيق التباعد المكاني لمرتادي المنشآت السياحية.