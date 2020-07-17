خطيب وقبلان: مواجهة المشروع الصهيو أميركي مسؤولية وطنية

بيروت-سانا

دعا نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب إلى التوحد في التصدي لما يسمى قانون قيصر الأميركي والحصار الجائر الذي تفرضه الولايات المتحدة على سورية ولبنان.

ولفت الخطيب في كلمة اليوم إلى أن مواجهة المشروع الصهيو أميركي وعدم الرضوخ للإملاءات والضغوط الأميركية وعدم السماح للكيان الإسرائيلي بنهب وسرقة الثروات المائية اللبنانية تشكل ضرورة ومسؤولية وطنية لاستعادة سيادة لبنان والتخلص من العقوبات الأميركية الجائرة.

وشدد على أن الصراع مع الكيان الصهيوني ومن يدعمه ويتحالف معه لا يخضع لأهواء ومصالح خاصة داعياً إلى دعم المقاومة التي حررت الأرض ودحرت الإرهابين الصهيوني والتكفيري.

بدوره أكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في كلمة اليوم أن المقاومة التي حررت الأرض من الاحتلال الإسرائيلي ووقفت في وجه عدوانه لن تستسلم أمام الضغوط والحصار الأميركي.

وأوضح قبلان أن لبنان يعيش مرحلة عصيبة ومصيرية اقتصادياً ومالياً ومعيشياً جراء الحصار الخانق الذي تقوده واشنطن ووكلاؤها بهدف تجويع اللبنانيين وإخضاعهم مشدداً على أن الشعب اللبناني ومن ورائه المقاومة لن يستسلموا أمام أي ضغوط أو تهديدات.