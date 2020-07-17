أكثر من 1.5 مليار ليرة إيراداتها… نقل حماة تتخذ إجراءات لتبسيط إنجاز المعاملات

حماة-سانا

بلغت قيمة الرسوم المستوفاة عن تجديد رخص سير المركبات وإنجاز سائر معاملاتها في مديرية نقل حماة ملياراً و568 مليون ليرة خلال النصف الأول من العام الجاري وبزيادة قدرها 340 مليون ليرة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وبين محمد عامر السيد مدير النقل في تصريح لمراسل سانا أن عدد المعاملات المنجزة في المديرية خلال الأشهر الستة الماضية بلغ نحو 58 ألف معاملة إضافة إلى إنجاز نحو 10 آلاف معاملة بعد الربط الشبكي بين مديريات النقل في المحافظات مشيراً إلى أهمية الربط مع المحافظات الذي يتيح إتمام معاملة المركبات المسجلة في مديرية نقل حماة دون الرجوع إلى مديريات النقل في المحافظات الأخرى إلى جانب العمل ببرنامج إدارة معاملات المركبات المركزي ما يوفر الكثير من الأعباء على المراجعين ويتيح تبسيط إنجاز كل المعاملات بيسر وسهولة ودون تأخير.

ولفت السيد إلى إنجاز عملية ربط مديرية النقل بحماة مع قاعدة البيانات المتعلقة بمخالفات السير في إدارة المرور بغية منح براءة ذمة للآليات عند إجراء معاملة تجديد ترخيص ونقل الملكية ما يسهم في تخفيف الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات موضحاً أنه تم تنفيذ نحو 60 ألف إرسالية تخص نحو 196 ألف مركبة يقابلها 52 ألفاً في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأسهم ربط مديرية النقل بالكبل الضوئي في سرعة إجراء جميع المعاملات من بيع وشراء وتجديد مركبات ونقل ملكية وغيرها.