مصر ترفض أي إجراءات أحادية تلحق الضرر بحقوقها في مياه النيل

القاهرة-سانا

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مياه النيل قضية وجودية بالنسبة لمصر معرباً عن رفض بلاده أي إجراءات احادية بهذا الشأن.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راشي أن السيسي شدد في اتصال هاتفي مع نظيره الجنوب افريقي سيريل رامافوزا اليوم على ثوابت الموقف المصري من منطلق ما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لشعب مصر ومن ثم حتمية بلورة اتفاق قانوني شامل بين كل الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة ورفض الإجراءات المنفردة أحادية الجانب التي من شأنها إلحاق الضرر بحقوق مصر في مياه النيل.

من جانبه رحب رامافوزا بالنهج البناء الذي اتبعته مصر خلال جولة المفاوضات الأخيرة بشأن سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الافريقي معتبراً أنه يعكس الإرادة السياسية المصرية الصادقة للوصول إلى حل الأزمة.

ووفقا للمتحدث باسم الرئاسة المصرية فإن الاتصال ركز بشكل أساسي على تطورات الموقف الحالي لملف سد النهضة والمفاوضات الثلاثية ذات الصلة التي تمت مؤخراً تحت رعاية الاتحاد الافريقي وتم التوافق على استمرار التنسيق المكثف بين البلدين بشأن هذه القضية الحيوية.