رجال الشرطة: سنعمل على تأمين سير العملية الانتخابية بالشكل الأمثل وسننتخب المرشح القادر على تمثيلنا ونقل همومنا

دمشق-سانا

مع اقتراب موعد انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث المقررة في التاسع عشر من الشهر الجاري يؤكد عدد من رجال الشرطة مشاركتهم في اختيار مرشحيهم ليمارسوا حقهم وواجبهم الوطني ويوصلوا رسالة للخارج بأن قرار السوريين هو التمسك بمؤسساتهم الدستورية ورفضهم مصادرة خياراتهم بعد تحديهم الإرهاب وانتصارهم عليه.

المقدم محمود منصور من فرع مرور دمشق أشار في تصريح لمندوبة سانا إلى ضرورة اختيار ممثلين اكفاء قادرين على تحمل المسؤولية التي تتطلبها المرحلة الراهنة والضغوط الاقتصادية التي يتعرض لها الوطن نتيجة الحرب الإرهابية والحصار مبيناً أن هذا الاستحقاق رسالة للخارج ودليل على صمود بلادنا ولذلك المشاركة الكثيفة من المواطنين ضرورية لإيصال المرشحين الأفضل.

أما عن دور رجال الشرطة خلال فترة الانتخابات فأشار منصور إلى أنهم بحالة تأهب واستنفار تام يوم الأحد القادم الموعد المحدد للاستحقاق للمحافظة على الأمن وتأمين سير العملية الانتخابية بالشكل الأمثل وقمع المخالفات المرورية في حال حدوثها نتيجة الازدحام في الساحات ومراكز الاقتراع.

الملازم أول حسين عثمان من فرع مرور دمشق اعتبر أن الانتخابات واجب وطني وحق كفله الدستور ودعا المواطنين إلى المشاركة واختيار المرشح الأفضل القادر على تمثيلهم وتلبية مطالبهم وتحقيق طموحاتهم كما أن المشاركة الكثيفة بالانتخابات دليل على انتصارنا على أعداء الوطن.

الشرطي سامر قدور من فرع مرور دمشق لفت إلى أن المشاركة بالانتخابات واجب على كل مواطن سوري ليمارس حقه مبيناً وجوب اختيار المرشحين المناسبين المتمتعين بالمصداقية والشفافية والقادرين على تمثيلنا ونقل همومنا إلى قبة المجلس.

وأكد نزار رفاعي شرطي من فرع مرور دمشق أن المشاركة في الانتخابات واجب على جميع المواطنين لاختيار من يمثلهم في المجلس القادر على تحسين أوضاعهم المعيشية وقال” الانتخابات رسالة للخارج اننا بعد الحرب قادرون على إكمال حياتنا والتمسك بقراراتنا وخياراتنا”.

ودعا أحمد ريمي من فرع مرور دمشق المواطنين إلى ممارسة حقهم الانتخابي والمبادرة والتوجه إلى صناديق الاقتراع في التاسع عشر من الشهر الجاري متمنياً اختيار القادر على نقل هموم المواطنين بأمانة للمجلس وتلبية مطالبهم.

الشرطي ناجي غصون من مرتبات فرع مرور دمشق أكد ضرورة مشاركة جميع فئات الشعب في الانتخابات وممارسة حقهم واختيار أعضاء قادرين على إيصال أصواتهم إلى البرلمان معتبرا أن إقامة الانتخابات خير دليل على انتصار سورية على الأعداء ورسالة للعالم أن سورية قوية وشعبها قادر على الصمود والاستمرار وممارسة حقوقه الدستورية.

ويرى شادي حمدان من فرع مرور دمشق أن التوجه إلى صناديق الانتخاب في التاسع عشر من الشهر الجاري واجب وحق طبيعي لأي مواطن مبينا أن هذا الاستحقاق يؤكد أن سورية منتصرة على أعدائها وشعبها يتحدى كل المؤامرات ويمارس حقوقه الدستورية وواجباته أيضاً.

مدى علوش وسكينة محمد