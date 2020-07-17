مجلة أسامة تشجع الأطفال في عددها الجديد على تنمية مواهبهم

دمشق-سانا

شجعت مجلة أسامة في عددها الجديد الصادر حديثا عن “الهيئة العامة السورية للكتاب” مديرية منشورات الطفل بصيغة الكترونية الأطفال على تنمية مواهبهم.

وضم العدد مجموعة من القصص والقصائد والسيناريوهات والأبواب التثقيفية المتنوعة منها قصص “عيد بفردة واحدة” كتبتها حفيظة أربيعة ورسمتها زبيدة الطلاع و”الصياد الصغير” كتبها يسر غسان اللحام ورسمتها ضحى الخطيب و”العصفور المتهور” كتبتها انتصار علي ورسمتها رنا قويدر و”الكستناء” ترجمها شادي سميع حمود ورسمتها دعاء الزهيري و”تاجر الملح” اقتبستها عقيلة علي محمد ورسمتها آمال الدقاق و”لماذا نقرأ” كتبها مالك عجيب ورسمتها لينا نداف وسيناريو الشمس والغابة كتبته د.علياء الداية ورسمته غالية اليوسف وسيناريو بين الغيوم كتبه محمد الحفري ورسمه أحمد حاج أحمد.

كما ضم العدد مجموعة من السيناريوهات المنوعة منها “أبو حمدو” كتبه ورسمه رامز حاج حسين و”وداعاً للتشتت” كتبته ولاء الحلقي ورسمته مادلين عيسى و”ليلى والفراشة” كتبه ورسمه حسام وهب.

وجاء في باب بريد الأطفال قصة “الجزرة المسحورة” للطفلة لور مضر مسعود وقصة “سامي والعصفور” للطفل أوس بشار مبارك كما جاء في باب “فنانو المستقبل” لوحات من إبداع أطفال عدة منهم كاترين مداح عمر وآية مهند حسن ورهف ممدوح الشيخ.

وكتبت رامه الشويكي في باب مواهب صغيرة عن موهبة هندسية تصنع مجسما أما في باب أسرار الطبيعة فقد كتبت ديمة إبراهيم عن “الكوكا” الحيوان الضاحك وكتبت أمينة الزعبي في باب نبات وحياة عن القرنبيط الأخضر “البروكلي”.

وضم باب “فكر معنا” عدداً من الفقرات المسلية من إعداد ديمة إبراهيم والرسوم لأحمد حاج أحمد.

أما كلمة العدد فكانت قصيدة بعنوان “نبلغ في الإتقان القمة” كتبها رئيس تحرير المجلة قحطان بيرقدار ورسمها رامز حاج حسين.

ومن قصائد العدد قصيدة “ما أحلانا” للشاعر علاء الدين حسن وقد رسمتها آية حمود وقصيدة بعنوان أمنيات للشاعر إبراهيم عباس ياسين ورسمها رضا الصباغ.

ميس العاني