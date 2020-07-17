إيران تدين مجزرة طيران العدوان السعودي في الجوف اليمنية

طهران-سانا

أدانت إيران بشدة اليوم المجزرة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي في محافظة الجوف اليمنية والتي أدت إلى استشهاد أكثر من 24 يمنياً وإصابة عدد آخر بجروح أغلبيتهم نساء وأطفال.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي في تصريح “جرائم الحرب التي يرتكبها العدوان السعودي تستمر في ظل صمت وعدم مبالاة من المجتمع الدولي” مطالباً الأوساط الدولية والحقوقية بالعمل على وضع حد لجرائمه ضد الشعب اليمني.

وشدد موسوي على أن الدول التي تواصل تسليح قوى العدوان تعتبر شريكة في جرائمها بحق الشعب اليمني وتتحمل المسؤولية أمام المجتمع الدولي.

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