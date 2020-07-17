رقم قياسي جديد لإصابات كورونا في الولايات المتحدة تجاوز 75 ألفاً

واشنطن-سانا

سجلت الولايات المتحدة أكثر من 75 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا وهي زيادة يومية قياسية للمرة السابعة هذا الشهر وفقا لإحصاء وكالة رويترز.

وأظهر الإحصاء تزايدا مستمراً بالوفيات الناجمة عن كورونا في الولايات المتحدة حيث بلغت في الآونة الأخيرة أعلى مستويات منذ أوائل حزيران في ولايات تتصدرها أريزونا وكاليفورنيا وفلوريدا وتكساس.

وسجلت 30 ولاية من الولايات الأمريكية الخمسين زيادات قياسية بعدد الإصابات خلال يوم واحد هذا الشهر وتزداد حالات العدوى في كل الولايات تقريباً استناداً لتحليل أجرته الوكالة للحالات خلال الأسبوعين الأخيرين مقارنة بالأسبوعين السابقين.

وبلغ عدد الإصابات الجديدة 75255 وهو ما يتجاوز الرقم القياسي السابق المسجل يوم الجمعة الماضي عندما ارتفعت الإصابات بواقع 69070 حالة.

وحذر الدكتور أنتوني فاوتشي كبير خبراء الحكومة المعنيين بالأمراض المعدية من أن الإصابات اليومية قد تتجاوز 100 ألف قريباً “ما لم يتحد الأمريكيون في اتخاذ الخطوات اللازمة لوقف انتشار الفيروس”.

ويزداد انقسام الأمريكيين حول مسائل مثل إعادة فتح المدارس والأعمال ووضع الكمامات في الأماكن العامة وهناك شبه إجماع بين خبراء الصحة في العالم على أن استخدام الكمامات من أقوى سبل منع انتقال الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 134 ألف أمريكي.