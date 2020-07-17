17 تموز 1973 – انقلاب عسكري في أفغانستان يطيح بالحكم الملكي وإعلان قيام الجمهورية برئاسة محمد داود خان

دمشق-سانا
1762 – تتويج كاترين الثانية إمبراطورة على الإمبراطورية الروسية بعد مقتل زوجها الإمبراطور بيتر الثالث في سجنه بقلعة روبشينسكي.
1917 – جورج الخامس ملك المملكة المتحدة يغير اسم العائلة الحاكمة من ساكس كوبرغ غوتا إلى ويندسور.
1919 – الإعلان عن قيام الجمهورية الفنلندية.
1936 – بدء الحركة الوطنية في إسبانيا بقيادة الجنرال فرانسيسكو فرانكو واندلاع الحرب الأهلية الإسبانية.
1955 – افتتاح مدينة ملاهي ديزني لاند في ولاية كاليفورنيا.
1973 – انقلاب عسكري في أفغانستان يطيح بالحكم الملكي وإعلان قيام الجمهورية برئاسة محمد داود خان.
1994 – منتخب البرازيل يتغلب على المنتخب الإيطالي في نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة في الولايات المتحدة بركلات الترجيح ويحصل على اللقب الرابع له في تاريخه.
2014 – تحطم طائرة الخطوط الجوية الماليزية “الرحلة 17” في أوبلاست دونيتسك جنوب شرق أوكرانيا وعلى متنها 295 شخصا.
2014 – انتهاء أعمال قمة البريكس بتدشين بنك التنمية الجديد.
من مواليد هذا اليوم
1913 – روجيه غارودي.. كاتب وفيلسوف فرنسي.
1947 – كاميلا دوقة كورنوال وزوجة الأمير تشارلز ولي العهد المملكة المتحدة.
من وفيات هذا اليوم
1790 – ادم سميث.. فيلسوف وباحث اقتصادي اسكتلندي.
1907 – هيكتور مالو.. كاتب فرنسي.
1918 – القيصر نيقولا الثاني إمبراطور الإمبراطورية الروسية.
1928 – جيوفاني جوليتي رئيس وزراء إيطاليا.
أعياد ومناسبات
اليوم العالمي للقضاء الدولي.
اليوم الوطني في العراق.
يوم الدستور في كوريا الجنوبية.
مهرجان غيون في كيوتو باليابان.