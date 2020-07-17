أكثر من 591 ألف وفاة حول العالم جراء فيروس كورونا

عواصم-سانا

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 591 شخصا على الأقل منذ ظهوره في كانون الأول الماضي.

وذكر موقع وورلد ميتر المتتبع لتطورات الفيروس حول العالم أنه تم تسجيل 591 الفا و254 وفاة جراء الفيروس في 196 بلدا ومنطقة منذ بدء تفشيه بينما بلغت الاصابات 13 مليونا و902 ألف و740 شخصا في حين تعافى من المرض أكثر من 8 ملايين و255 الفا و367 شخصا.

وأوضح الموقع أنه تم تسجيل 218665 اصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية بينما بغلت الوفيات 5044 حالة.

وجاءت البرازيل في المرتبة الأولى من حيث عدد الوفيات الجديدة مسجلة 1165 وفاة ثم الولايات المتحدة بـ 806 ثم المكسيك بـ 579 ثم جنوب افريقيا بـ 216 والبيرو بـ 198 وفاة.

وسجلت الولايات المتحدة أعلى حصيلة للوفيات في العالم بلغت 140950 من بين 3680111 إصابة فيما تعافى 1672243 شخصا على الأقل.

وجاءت البرازيل بعد الولايات المتحدة بين البلدان الأكثر تأثرا بالفيروس حيث بلغ عدد الوفيات على أراضيها 76688 من بين 2012151 إصابة وتليها بريطانيا بـ 45119 وفاة من بين 292552 إصابة ثم المكسيك ب36906 وفيات من بين 317635 إصابة بينما سجلت إيطاليا 35017 وفاة من بين 243736 إصابة.

ولا تعكس هذه الأرقام إلا جزءا من العدد الحقيقي للإصابات إذ إن دولا عدة لا تجري فحوصا إلا للحالات الأكثر خطورة بينما تعطي دول أخرى أولوية في إجراء الفحوص لتتبع مخالطي المصابين.