أوساسونا يفوز على برشلونة في الدوري الإسباني لكرة القدم

مدريد-سانا

فاز أوساسونا على برشلونة بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة جمعتهما اليوم في الدوري الاسباني لكرة القدم.

وحسب رويترز تقدم أوساسونا بهدف عن طريق خوسيه أرنايز في الدقيقة 16 بينما أدرك ليونيل ميسي التعادل من ركلة حرة في الدقيقة 62 ثم سجل روبرتو توريس هدفا في الوقت بدل الضائع ليقود أوساسونا للفوز بعشرة لاعبين على برشلونة في كامب نو في نهاية محرجة لمسيرة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم.

ويعاني برشلونة منذ استئناف الدوري في منتصف حزيران عقب توقف طويل بسبب جائحة كوفيد19 وتجمد رصيده عند 79 نقطة وبفرق سبع نقاط عن ريال مدريد المتصدر قبل إقامة الجولة الأخيرة.