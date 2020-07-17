فرنسا تسجل 534 إصابة جديدة بفيروس كورونا

باريس-سانا

أعلنت فرنسا تسجيل 534 إصابة جديدة مؤكدة و18 وفاة بفيروس كورونا اليوم.

ونقلت رويترز عن وزارة الصحة الفرنسية قولها إن العدد الإجمالي للوفيات منذ ظهور الفيروس بلغ 30138 حالة والإصابات نحو 174 ألفاً بينما تراجع عدد المصابين بالمستشفيات بواقع 119 إلى 6796.

من جهته أعلن وزير الصحة الإيطالي روبيرتو سبيرانتسا إضافة صربيا والجبل الأسود وكوسوفو إلى قائمة البلدان التي يحظر على مواطنيها والمقيمين فيها دخول إيطاليا لافتاً إلى أن الحظر بسبب الحالة الوبائية لـ كوفيد19.

وجدد الوزير التأكيد على أن “الوباء في أقسى مراحله” مضيفاُ: “نحتاج إلى أقصى درجات الحذر للدفاع عن التقدم الذي أحرزناه حتى الآن في التصدي للجائحة”.

وأعلنت السلطات الإيطالية اليوم تسجيل 20 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية و230 إصابة بينما ارتفع إجمالي الوفيات جراء الجائحة إلى 35 ألفاً و17.