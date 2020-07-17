الأمم المتحدة تستنكر مجزرة العدوان السعودي في الجوف اليمنية

صنعاء-سانا

استنكرت الأمم المتحدة المجزرة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي أمس على محافظة الجوف اليمنية وأودت بحياة العشرات من المدنيين.

وذكرت رويترز أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث دعا في تغريدة له على تويتر إلى إجراء تحقيق نزيه فيما يتعلق بهذه المجزرة مشيرا إلى أن “تجدد العنف يعقد الجهود التي تقودها المنظمة الدولية لإنهاء الحرب الدائرة منذ خمس سنوات”.

واستشهد أكثر من 24 يمنيا وأصيب عدد آخر بجروح أغلبيتهم نساء وأطفال في مجزرة جديدة ارتكبها طيران العدوان السعودي أمس بقصفه ثلاثة منازل في محافظة الجوف شمال اليمن.