نشوب حريق حراجي في بلدة عمار الحصن بريف حمص

حمص-سانا

نشب مساء اليوم حريق واسع بأحراج بلدة عمار الحصن بمنطقة وادي النضارة بريف حمص الغربي.

وأوضح قائد فوج إطفاء حمص العقيد عثمان جودا بتصريح لمراسل سانا أن غرفة عمليات الفوج تلقت بلاغا عن نشوب حريق أعشاب بالقرب من فندق فرنسيس في البلدة المذكورة وعلى الفور توجه عناصر الفوج الى مكان الحريق الذي امتد

إلى الأحراج المجاورة وتعمل الآن كوادر الاطفاء وبشكل مكثف للسيطرة عليه وعزله لمنع امتداده إلى الوديان المجاورة.

يذكر أنه توجد في منطقة وادي النضارة مناطق أحراج بعضها طبيعي وآخر صناعي وقد تعرضت بعض المواقع العام الماضي لحرائق كبيرة.