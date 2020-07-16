المغرب تسجل 283 إصابة والجزائر 585 بفيروس كورونا

الرباط-سانا

أعلنت السلطات الصحية المغربية تسجيل 283 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس إلى 16545 حالة.

ونقل موقع هسبرس المغربي عن وزارة الصحة قولها إنه تم تسجيل 4 حالات وفاة ليصل عدد الوفيات في البلاد إلى 263 حالة.

وفي الجزائر أعلنت وزارة الصحة تسجيل 585 إصابة بالفيروس خلال 24 ساعة في أعلى حصيلة يومية منذ رصد أول حالة نهاية شباط الماضي.

وقال المتحدث باسم لجنة رصد الفيروس والتصدي له جمال فورار خلال مؤءتمره الصحفي اليومي إن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 21355 إصابة بينها 1052 وفاة.

من جهتها أعلنت رئاسة الحكومة الجزائرية في بيان أن “الحجر الجزئي المنزلي من الثامنة مساء إلى غاية الخامسة صباحا” المفروض في 29 ولاية مدد عشرة أيام اعتبارا من بعد غد السبت علاوة على تمديد تعليق النقل الحضري العمومي والخاص للأشخاص في هذه المناطق خلال نهاية الأسبوع.