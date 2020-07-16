جامعة كندية تعلن ابتكارها كمامة يمكنها قتل فيروس كورونا بنسبة 99 بالمئة

تورنتو-سانا

أعلنت جامعة تورنتو الكندية عن ابتكارها كمامة يمكنها قتل فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19” بنسبة 99 بالمئة.

ونقلت إذاعة وايون الأمريكية عن سكوت غراي أوين من قسم علم الوراثة الجزيئية في كلية الطب بتورنتو قوله إن فريقه تمكن من تصنيع كمامة تحتوي على طلاء عبر سطحها الخارجي قادر على قتل 99 بالمئة من فيروس كورونا في دقائق معدودة مبيناً أن تلك الكمامة تجاوزت بنجاح مختلف أنواع الاختبارات الممكنة وكل المعدات التقنية اللازمة وأثبتت قدرتها في تعطيل وقتل الفيروس.

وأوضح أوين أن العلماء وجدوا أن فيروس كورونا كان لا يزال عالقاً على الطلاء الخارجي للكمامة بعد الاختبارات لكنه أصبح غير معد وغير مؤثر على البشر مؤكداً أن فريقه كرر تلك الاختبارات أكثر من مرة وكانت النتيجة نفسها.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية تنصح الحكومات على تشجيع المواطنين لارتداء الأقنعة غير الطبية المصنوعة من القماش وخاصة في الأماكن التي يصعب فيها مراعاة التباعد الاجتماعي.