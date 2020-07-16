التجاري السوري يستعين بنقطة بيع المصرف العقاري في جديدة الفضل لتسليم رواتب المتعاملين معه

دمشق-سانا

أعلن المصرف التجاري السوري أنه تمكن بالتعاون والتنسيق مع المصرف العقاري من البدء بتسليم الرواتب للمتعاملين معه عبر نقطة بيع العقاري في مكتب بلدية جديدة الفضل بريف محافظة القنيطرة.

وأوضح المصرف في بيان تلقت سانا نسخة منه أن هذه الخطوة تأتي بهدف تأمين تسليم الرواتب لأهالي بلدة جديدة الفضل والمقيمين فيها من عاملين في الدولة ومتقاعدين موطنين رواتبهم لدى التجاري.

يذكر أن العقاري أعلن بداية الشهر الجاري عن تمكنه بالتعاون مع محافظة القنيطرة من تشغيل نقطة بيع جهاز “بي أو إس” في مكتب بلدية جديدة الفضل بريف القنيطرة بهدف تأمين تسليم الرواتب للموظفين الموطنين رواتبهم لدى العقاري من أهالي البلدة والمقيمين فيها.

وكانت وزارة الصحة أعلنت إخضاع بلدة جديدة الفضل للحجر الصحي بعد تسجيل عدة إصابات بفيروس كورونا فيها وذلك منعا لانتشاره وحفاظا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

وسيم العدوي