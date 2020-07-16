السفير آلا: سورية تجدد التأكيد على محاسبة كيان الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني

جنيف-سانا

جددت سورية التأكيد على اتخاذ إجراءات فورية لإلزام كيان الاحتلال الإسرائيلي بوقف جرائمه وانتهاكاته المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني والجولان السوري المحتل ومحاسبته عليها.

وقال السفير حسام الدين آلا مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف خلال مداخلة ضمن جدول أعمال الدورة الـ 44 لمجلس حقوق الإنسان إن استمرار “إسرائيل” في إقامة وتوسيع المستوطنات في فلسطين والجولان السوري المحتلين وفي خططها لتكريس الاحتلال عبر التغيير الديمغرافي القسري والضم غير المشروع للأراضي المحتلة هي انتهاكات خطيرة يتوجب وقفها ومساءلة “إسرائيل” وداعميها عنها.

ووجه السفير آلا الشكر إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 مايكل لينك على إحاطته وتقريره الذي يوثق الانتهاكات التي ترتكبها “إسرائيل” بحقوق الشعب الفلسطيني والتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني بوصفها السلطة غير الشرعية القائمة بالاحتلال مشيرا إلى أن المجلس يشجب استمرار “إسرائيل” في منع المقرر الخاص من الوصول إلى الأراضي المحتلة تنفيذاً لقرارات المجلس ذات الصلة.

وأوضح آلا أن سورية تؤيد توصيات المقرر الخاص وتطالب بتراجع سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن ممارساتها العنصرية وسياسة العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني وبرفع الحصار عن قطاع غزة والإفراج الفوري عن الأسرى من معتقلات الاحتلال وخاصة الأطفال والنساء.

وقال آلا إن سورية تؤكد على المسؤولية الدائمة للأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية مشدداً على دور مجلس حقوق الإنسان في رصد وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية وضمان مساءلة سلطات الاحتلال.