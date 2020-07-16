بالتعاون بين العقاري والسورية للبريد.. تفعيل نقاط للبيع لتسليم الرواتب في محافظتي حمص وحماة

دمشق-سانا

أعلن المصرف العقاري استكمال توزيع وتركيب وتفعيل نقاط البيع أجهزة بي أو إس في محافظتي حمص وحماة بالتعاون مع المؤسسة السورية للبريد لتسليم الرواتب للموطنين رواتبهم لدى المصرف.

وفي تصريح لمندوب سانا أوضح مدير عام المصرف العقاري الدكتور مدين علي أن نقاط البيع توزعت على مديرية بريد حمص والمكاتب البريدية في “تلكلخ وخربة التين والمخرم والحواش والقبو وصدد والزهرا” مؤكداً أنه سيتم تركيب نقطتين إضافيتين في مركزي بريد “حديدة ومرمريتا”.

وأشار علي إلى أنه تم تركيب وتفعيل نقاط البيع في مديرية بريد حماة والمكاتب البريدية في “محردة ووادي العيون والصبورة والسلمية ومصياف وعين الكروم وعوج وسلحب” موضحاً أنه بات بإمكان المواطنين الذين يتقاضون رواتبهم من المصرف العقاري قبض مستحقاتهم من نقاط البيع المذكورة في محافظتي حمص وحماة إلى جانب الصرافات التابعة للعقاري المنتشرة فيهما.

وفي سياق آخر أشار الدكتور علي إلى أن عدد الحسابات الخاصة بالبيوع العقارية والمركبات التي تم فتحها لدى فروع ومكاتب العقاري بالمحافظات خلال الأشهر الأربعة الماضية بلغ 24650 حساباً.

يذكر أن العقاري سبق وقام بتفعيل نقاط للبيع في المكاتب البريدية بمحافظات حلب وطرطوس وريف دمشق وذلك بموجب الاتفاق الموقع بهذا الشأن مع المؤسسة السورية للبريد معلناً عن قرب تركيب نقاط للبيع في محافظات اللاذقية ودرعا والسويداء تباعاً في الأيام القادمة.

ونقطة البيع عبارة عن جهاز قارئ آلي إلكتروني للبطاقات المصرفية “بي أو إس” مزود بشريحة اتصالات تعمل على الـ “ثري جي” وبمجرد تمرير البطاقة على هذا الجهاز الموجود في المراكز والمكاتب البريدية يتم تحويل الراتب من حساب المتعامل لدى العقاري إلى حساب المؤسسة السورية للبريد وصرف الراتب له مباشرة في المكتب البريدي.

وسيم العدوي