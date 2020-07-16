العدو الإسرائيلي يجدد خرق الأجواء والمياه اللبنانية

بيروت-سانا

جدد طيران العدو الإسرائيلي وزوارقه الحربية اليوم خرق الأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية.

وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان إن ست طائرات حربية واستطلاع إسرائيلية معادية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة الناقورة ونفذت طيراناً دائرياً فوق مناطق بيروت وضواحيها بعبدا وجونية والدامور وعاليه وبلدات الجنوب وصولاً إلى مختلف المناطق اللبنانية قبل أن تعود باتجاه الأراضي المحتلة.

وأضاف البيان “أن زورقين حربيين إسرائيليين خرقا المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة” مشيراً إلى أنه تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.