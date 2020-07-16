غروسبيتش: النهج الأوروبي الاستعماري تجاه سورية غير مقبول

براغ-سانا

أكد رئيس المجموعة البرلمانية التشيكية للصداقة مع سورية ستانيسلاف غروسبيتش أن الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية تستهدف لقمة عيش الشعب السوري وحياته اليومية.

وفي تصريح لمراسل سانا في براغ جدد غروسبيتش إدانته استمرار هذه الإجراءات “التي تعقد وتثقل حياة الشعب السوري” مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يتصرف بشكل استعماري تجاه سورية الأمر الذي لا يمكن قبوله.

ولفت إلى أن الإجراءات القسرية التي يفرضها الغرب على سورية وإيران وكوبا تستهدف اخضاع شعوب هذه الدول ذات السيادة لمخططات الاستعمار وحماة الإرهاب.