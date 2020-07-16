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الذهب يستقر قرب ذروة تسع سنوات

2020-07-16

لندن-سانا

استقرت أسعار الذهب اليوم قرب أعلى مستوى لها في تسع سنوات بفعل عودة المخاوف من تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا وتصاعد التوتر في العلاقات الأمريكية الصينية إثر بيانات إيجابية عن الاقتصاد الصيني.

وذكرت رويترز أن الذهب تراجع في المعاملات الفورية 1ر0 بالمئة إلى 62ر1809 دولارات للأوقية فيما استقر في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة عند 40 ر1813 دولارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجع البلاديوم 1ر0 بالمئة إلى 72ر1978 دولارا للأوقية والبلاتين 7ر0 بالمئة إلى 89ر825 دولارا والفضة 4ر0 بالمئة إلى 31ر19 دولارا.

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