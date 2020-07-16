أكثر من 584 ألف وفاة حول العالم جراء فيروس كورونا

عواصم- سانا

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 584 ألف شخص حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول الماضي .

وذكر موقع ” وورلد ميتر” المتتبع لتطورات الفيروس حول العالم أنه تم تسجيل 584 ألفا و428 وفاة جراء الفيروس في 196 بلدا ومنطقة منذ بدء تفشيه بينما بلغت الإصابات 13 مليونا 622 ألفا و203 أشخاص في حين بلغ عدد المتعافين من المرض أكثر من 7 ملايين و971 ألف شخص.

وأوضح الموقع أنه تم تسجيل 173141 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية بينما بغلت الوفيات 4008 حالات.

وجاءت المكسيك في المرتبة الأولى من حيث عدد الوفيات مسجلة 836 وفاة تأتي بعد الولايات المتحدة بـ 725 ثم البرازيل بـ 183حالة.

والولايات المتحدة التي سجلت فيها أول وفاة بكوفيد19 مطلع شباط الماضي هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 139 ألفا و868 وفاة من أصل ثلاثة ملايين و600 ألف و988 إصابة شفي ما لا يقل عن مليون و634 ألفا و460 شخصا وتأتي البرازيل بعد الولايات المتحدة بين الدول الأكثر تضرراً بالوباء حيث سجلت 74 ألفا و445 وفاة من أصل مليون و939 ألفا و167 إصابة تليها بريطانيا بتسجيلها 45 ألفا و53 وفاة من أصل

291 ألفا و911 إصابة ثم المكسيك مع 36 ألفا و327 وفاة من 311 ألفا و486 إصابة وإيطاليا مع 34 ألفا و997 وفاة من اصل 243 ألفا و506 إصابات.

وبلجيكا هي البلد الذي سجل أكبر عدد من الوفيات قياسا بعدد السكان مع 84 وفاة لكل مئة ألف شخص تليها بريطانيا 66 وإسبانيا 61 وايطاليا 58 والسويد 55 وفاة.

ولا تعكس هذه الأرقام إلا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات إذ إن دولا عدة لا تجري فحوصا إلا للحالات الأكثر خطورة بينما تعطي دول أخرى أولوية في إجراء الفحوص لتتبع مخالطي المصابين.