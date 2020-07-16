البرلمان الكوبي يدين بشدة ‏الخطط الإسرائيلية الرامية لضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية

هافانا-سانا

أدانت لجنة العلاقات الدولية في الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية الكوبية”البرلمان” بشدة المخطط الإسرائيلي الرامي لضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بدعم من ‏الولايات المتحدة مؤكدة أن ذلك يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة .

وأكدت اللجنة في بيان أصدرته اليوم رفضها القاطع للاستراتيجية ‏التوسعية والاستعمارية الإسرائيلية غير المقبولة المنتهكة لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ودعا البيان برلمانات العالم والمجتمع الدولي إلى التنديد بالسياسات والممارسات ‏الاستعمارية الإسرائيلية العدوانية ضد الشعب الفلسطيني مطالبا بوضع حد لاحتلال ‏إسرائيل للأراضي الفلسطينية وضرورة احترام قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وبخاصة المتعلق منها بالقضية الفلسطينية.

وجدد البرلمان دعم كوبا الثابت ‏لإيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية يسمح للشعب الفلسطيني بإقامة ‏دولته المستقلة وعاصمتها القدس.