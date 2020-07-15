القبض على شخص يقوم بالإتجار بالقطع الأثرية في حماة

حماة-سانا

ألقى عناصر فرع الأمن الجنائي في محافظة حماة القبض على شخص يقوم بالإتجار بالقطع الأثرية وبحوزته عدد منها.

وذكر مصدر بالفرع في تصريح لمراسل سانا أنه من خلال الرصد والمتابعة تم توقيف شخص في قرية قبيبات العاصي في ريف حماة الجنوبي كان يحاول الإتجار بعدد من القطع الأثرية بعد أن قام بشرائها من عدة أشخاص يمتهنون أعمال التنقيب عن القطع الأثرية بهدف الإتجار بها.

ولفت المصدر إلى أنه تم ضبط سبع قطع أثرية من تماثيل حجرية صغيرة وأوان فخارية بحوزة الشخص المقبوض عليه مبينا أنه تم تسليم القطع الأثرية إلى دائرة الآثار في محافظة حماة.