عريقات يطالب بإرسال لجنة تفتيش دولية إلى معتقلات الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

جدد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات مطالبته بإرسال لجنة تفتيش وتحقيق دولية الى معتقلات الاحتلال الإسرائيلي للوقوف على معاناة الأسرى الفلسطينيين ولاسيما في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال عريقات في بيان اليوم أوردته وكالة وفا إن الجرائم المتواصلة والممنهجة بحق الاسرى الفلسطينيين مخالفة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان مشيرا إلى وجود مئات الأسرى المرضى وذوي الحالات الصحية الصعبة التي تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح عريقات أن سياسة الاهمال الطبي المتعمد التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق الاسرى وعدم توفير المعقمات ومواد التنظيف أثرت في حياة 700 أسير مريض بينهم الأسير المريض بالسرطان كمال أبو وعر 46 عاما الذي أصيب مؤخرا بفيروس كورونا.

كما طالب عريقات المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لتوفير الحماية للأسرى الفلسطينيين والرعاية الصحية الكافية واتخاذ التدابير الوقائية من الفيروس والضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السن والأطفال والنساء.