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وضع مشروع كرم بيرم لمياه الشرب في ريف طرطوس بالخدمة

2020-07-15

طرطوس-سانا

وضعت المؤسسة العامة لمياه الشرب بطرطوس مشروع كرم بيرم بريف المحافظة بالخدمة الفعلية بهدف تأمين وتسهيل حصول المواطنين على المياه.

وأوضح المهندس نزار جبور مدير المؤسسة في تصريح لمراسلة سانا أن المشروع عبارة عن بئر ارتوازية بغزارة 75 متراً مكعباً في الساعة وخزان ارتفاعه 25 متراً بسعة 200متر مكعب مضيفاً إن الكلفة الإجمالية للمشروع بلغت نحو 110 ملايين ليرة سورية متضمنة الأعمال المدنية والربط الكهربائي مبيناً أنه تم تأمين التجهيزات الأخرى من موجودات المؤسسة بعد إعادة تأهيلها.

وأوضح جبور أن وضع المشروع بالاستثمار الفعلي سيخدم بشكل مباشر قرى (قلع اليازدية واليازدية وشعوب الهوا والسيار وبيت سعد والتبة الغربية والشرقية) إضافة للقرى التي ستستفيد بشكل غير مباشر وهي (كرم بيرم وبيت شحود وبيت عصفور وبيت بوسينا وجزء من المنية العليا وجزء من الديرون العليا وحارة الرامي).

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