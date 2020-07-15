توقف الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان

يريفان-باكو-سانا

أعلنت وزارتا الدفاع الأرمينية والأذربيجانية اليوم عدم وقوع اشتباكات على الحدود بين البلدين ليل أمس.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ناطق باسم وزارة الدفاع الأرمينية قوله إن الوضع “كان هادئاً خلال الليل” بينما ذكرت وزارة الخارجية أن الاشتباكات توقفت منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء أما وزارة الدفاع الأذربيجانية فقد قالت إن “الأعمال العسكرية توقفت منتصف الليل”.

وقتل 16 شخصاً بين يومي الأحد والثلاثاء الماضيين في اشتباكات على الحدود بين هذين البلدين الجارين في جنوب القوقاز واللذين يتنازعان حول إقليم ناغورنو كاراباخ وتعد هذه المواجهات الأخيرة هي الأعنف منذ عام 2016 حيث قتل حينها العشرات خلال أربعة أيام من الاشتباكات.

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