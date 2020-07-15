موسكو تسجل 29 وفاة جديدة بفيروس كورونا

موسكو-سانا

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم تسجيل 29 حالة وفاة جديدة في العاصمة بين المصابين بفيروس كورونا.

ونقل موقع روسيا اليوم عن مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو أن عدد المتوفين بالمرض في المدينة ارتفع خلال الساعات الـ 24 الماضية بواقع 29 حالة جديدة مشيرا إلى أن الضحايا تم تأكيد إصابتهم بالالتهاب الرئوي وخضعوا لفحوص أثبتت إيجابية إصابتهم بفيروس كورونا.

وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين جراء الفيروس في العاصمة وصلت حتى الآن إلى 4234 شخصا بعد أن كانت 4205 في الإحصائية السابقة.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة تفشي فيروس كورونا في روسيا حيث سجلت في المدينة حتى الآن 230642 إصابة مؤكدة بينها 165966 حالة شفاء وسط تراجع مستمر في عدد المرضى الجدد وزيادة في أعداد المتعافين.

وسجلت في روسيا 739947 إصابة بينها 11614 وفاة و512825 حالة شفاء فيما تم

إجراء 4ر23 مليون فحص للكشف عن فيروس كورونا.