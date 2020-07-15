فلوريدا تسجل 132 حالة وفاة خلال أربع وعشرين ساعة بـ “كوفيد 19”

ميامي- سانا

سجلت ولاية فلوريدا الأمريكية التي كانت من أوائل الولايات الأمريكية التي تخرج من العزل 132 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

ونقلت فرانس برس عن السلطات الصحية في الولاية الواقعة جنوب شرق الولايات إنها أحصت خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة 132 وفاة وأكثر من تسعة آلاف إصابة جديدة.

وبهذا ترتفع الحصيلة الإجمالية للوباء في فلوريدا إحدى أبرز بؤر “كوفيد 19” في البلاد حالياً إلى أكثر من 4400 وفاة من أصل 290 ألف إصابة مؤكدة.

وكان حاكم الولاية الجمهوري رون ديسانتيس من أوائل حكام الولايات الذين أقروا في مطلع أيار تخفيف تدابير الحجر وإعادة فتح الاقتصاد المعتمد بشدة على السياحة.

لكن قراره هذا اعتبره أنطوني فاوتشي خبير الأمراض المعدية وعضو الخلية الرئاسية لمكافحة فيروس كورونا في البلاد الأسبوع الماضي سابقاً جداً لأوانه في انتقاد شخصي نادر للحاكم.