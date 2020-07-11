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القبض على ثلاثة أشخاص بجرم حيازة وترويج المخدرات في جرمانا بريف دمشق

2020-07-11

ريف دمشق- سانا

ألقى فرع مكافحة المخدرات في ريف دمشق القبض على ثلاثة أشخاص بجرم حيازة وترويج المخدرات وضبط بحوزتهم 4 كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدر.

وبينت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه بناء على المعلومات الواردة إلى فرع مكافحة المخدرات في ريف دمشق حول قيام مجموعة من الأشخاص بترويج المخدرات في منطقة جرمانا وبعد جمع المعلومات والمراقبة تمكن فرع مكافحة المخدرات من إلقاء القبض على المذكورين على طريق المطار في منطقة جرمانا وعددهم ثلاثة أشخاص مشيرة إلى أنه ضبطت بحوزتهم كمية أربعة كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدر.

وأوضحت الوزارة أن التحقيقات ما زالت مستمرة مع المقبوض عليهم لكشف جميع المتورطين في القضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

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