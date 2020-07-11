طيران العدو وزوارقه يخرقون الأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية

بيروت-سانا

جدد طيران العدو الإسرائيلي خرقه الأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية.

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان أصدرته الليلة أن ثلاث طائرات إسرائيلية معادية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا ونفذت طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب النبطية ومرجعيون وإقليم التفاح قبل أن تعود جنوبا باتجاه الأراضي المحتلة.

وأشار بيان قيادة الجيش إلى خرق زورقين حربيين إسرائيليين معاديين المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة لافتاً إلى أنه تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.