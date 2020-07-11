شيفيلد يونايتد يفوز على تشيلسي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم

شيفيلد-إنكلترا-سانا

فاز شيفيلد يونايتد على تشيلسي بثلاثة أهداف مقابل لاشي اليوم في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وحقق فريق المدرب كريس وايلدر فوزه الرابع على التوالي على أرضه في الدوري وأنعش آماله في التأهل للدوري الأوروبي لأول مرة بعدما تقدم إلى المركز السادس برصيد 54 نقطة.

افتتح ديفيد ماكجولدريك التسجيل بعدما تابع تسديدة زميله أولي ماكبروني وأضاف ماكبروني الهدف الثاني بضربة رأس قوية بعد كرة عرضية من إندا ستيفنز من ناحية اليسار في الدقيقة 33.

وحسم ماكجولدريك الانتصار في الدقيقة 77 بعدما تابع محاولة أنطونيو روديجر مدافع تشيلسي لإبعاد كرة عرضية.