مؤتمرالأحزاب العربية يدين العقوبات الاقتصادية الأمريكية على سورية

بيروت-سانا

أدانت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية الإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها على دول محور المقاومة وخاصة سورية مؤكدة أن العقوبات الاقتصادية الأمريكية على سورية تعد مخالفة صريحة للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة.

وقالت الأمانة العامة في بيان اليوم إن هذه الأساليب الإجرامية لم ولن تنال من صمود سورية وإيران ولبنان فالشعوب التي حققت انتصار تموز عام 2006 وما تلاه قادرة على مواجهة الإرهاب بأشكاله كافة وخاصة الاقتصادي منه مشيرة إلى أن دعم سورية اللامحدود للمقاومة الوطنية اللبنانية أجهض عدوان الاحتلال الإسرائيلي في تموز عام 2006.

وأشار البيان إلى أن ثبات سورية على مواقفها ومبادئها الوطنية والقومية هو الذي جعلها عرضة للمؤامرة الإرهابية التي تعرضت لها طوال السنوات الماضية مشدداً على ضرورة التمسك بنهج المقاومة وخيارها.