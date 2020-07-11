الرئيس الكوبي: ترامب سياسي أمي لا يقرأ تاريخ الشعوب

هافانا-سانا

وصف الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ “الأمي الذي لا يقرأ تاريخ الشعوب”.

جاء ذلك في تغريدة له على موقع تويتر اليوم ردا على الخطاب العدواني الذي ألقاه ترامب في ولاية فلوريدا والذي هاجم فيه كوبا وفنزويلا.

وقال كانيل:”فقط السياسيون الأميون يعتقدون أنهم يجب أن يبدؤوا في تحرير فنزويلا من أجل تحرير كوبا” مؤكدا أن كوبا وفنزويلا دولتان حرتان وذات سيادة.

ودعا كانيل الإدارة الأمريكية لالتزام الصمت لتجاهلها تاريخ الشعوب بالقول:”أولئك الذين يتجاهلون تاريخ شعوبنا يجب ألا يتحدثوا”.

بدورها أكدت صحيفة الغراما الناطقة باسم الحزب الشيوعي الكوبي أن زيارة ترامب إلى ولاية فلوريدا كانت لغايات انتخابية وليس لمواجهة فيروس كورونا المستجد مشيرة إلى أن ترامب هاجم كوبا وفنزويلا ونيغاراغوا والصين وسلفه والديمقراطيين لكنه لم يتكلم بكلمة واحدة عن الوباء الخطير الذي يفتك ببلاده.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي يريد حرف الانتباه عن الأعداد القياسية للإصابات والوفيات جراء كورونا في بلاده مشددة في الوقت نفسه على أن السياسيين الأمريكيين يهتمون فقط بالأصوات وليس بمواجهة فيروس كورونا المدمر.