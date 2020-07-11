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تجدد الأعمال الاحتجاجية في بعض المناطق اللبنانية

2020-07-11

بيروت-سانا

تجددت الأعمال الاحتجاجية في بيروت وبعض المناطق اللبنانية للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي ومحاربة الفساد في البلاد.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن مئات المحتجين تظاهروا اليوم في ساحة رياض الصلح وسط العاصمة اللبنانية بيروت حاملين الأعلام اللبنانية واللافتات التي تؤكد استمرار تحركاتهم حتى تحقيق مطالبهم مرددين هتافات مطالبة بمحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة وتحسين الوضع المعيشي في البلاد.

كما تظاهر محتجون آخرون في بعلبك وطرابلس والنبطية احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وحملوا الأعلام اللبنانية واللافتات التي تؤكد استمرار تحركاتهم الاحتجاجية حتى تحقيق مطالبهم.

ويشهد لبنان منذ الـ17 من تشرين الأول الماضي اعتصامات تطالب بمحاسبة الفاسدين ومكافحة الفساد وتحسين الوضع المعيشي في البلاد.

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