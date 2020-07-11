مواطنون: المشاركة في انتخابات مجلس الشعب رسالة بأن السوريين عازمون على بناء وطنهم ومواجهة الأعداء

السويداء-سانا

تشكل انتخابات مجلس الشعب المقررة في التاسع عشر من الشهر الحالي محطة جديدة ورسالة مفادها بأن السوريين عازمون على بناء وطنهم مهما كانت الظروف وعلى مواجهة قوى العدوان.

مراسل سانا في السويداء رصد آراء عدد من المواطنين مع اقتراب موعد الانتخابات حيث أشار وجيه أبو زيدان إلى أنه من الواجب على كل مواطن المشاركة مع مختلف أفراد المجتمع بالانتخابات واختيار ممثليه للمجلس لكون إقامة هذا الاستحقاق يحمل رسالة تحدٍ لكل قوى العدوان على سورية.

واعتبر المواطن أكرم الغطريف أن المشاركة بالانتخابات واجب وحق لاختيار الرجل المناسب للمكان المناسب بعيداً عن كل الاعتبارات والمصالح الضيقة متمنياً من المجلس للمرحلة القادمة الدفاع عن مصالح الشعب وتعزيز دوره الرقابي والعمل لتحسين الواقع المعيشي ومحاربة تجار الأزمات.

وأشار المواطن مفيد مكارم إلى أنه سيمارس حقه الانتخابي على أمل قيام المجلس القادم بدوره الصحيح فعلياً على أرض الواقع عبر حل المشاكل المتعلقة بالسكن والوضع المعيشي وغلاء الأسعار والبطالة ومراقبة القرارات الحكومية لتكون في مصلحة المواطن ومتابعة عمل الوزراء ومحاسبتهم عند التقصير في أداء مهامهم.

ولفت المواطن بسام زهر الدين إلى أنه يدعم المشاركة بالانتخابات وتمثيل شريحة الشباب بالمجلس الذي يجب أن يكون أعضاؤه للمرحلة القادمة على قدر كبير من المسؤولية وخط الدفاع الأول عن الشعب الذي انتخبهم والإحساس بواقعه بعد سنوات من الحرب الإرهابية على وطننا.

وذكرت رنا العيسمي أن المشاركة بالانتخابات واجب وطني وضرورة في هذه الظروف الصعبة لاختيار المرشحين القادرين على ملامسة أحوال المواطنين وهمومهم المعيشية والاقتصادية بالدرجة الأولى.

ورأى المواطن عبد الله أبو صعب أنه سيشارك بالانتخابات لاختيار المرشح القادر على خدمة المصلحة العامة وتطوير العديد من القوانين وإعادة النظر ببعضها لإنصاف المواطن.

وأشارت المواطنة رابعة عزام إلى أنها ستشارك بالانتخابات من باب واجبها ومسؤوليتها تجاه وطنها لكنها تتمنى ممن يتم انتخابهم العمل لتحقيق تطلعات ومطالب المواطنين وخاصة المتعلقة منها بتحسين الوضع المعيشي.

وبحسب المواطن ماهر هنيدي فإنه سيشارك بالانتخابات بدافع اختيار مرشحين لديهم الإمكانية للوقوف بشكل واضح مع المواطنين وإيصال صوتهم ومطالبهم والعمل على تحقيقها.

ودعت الدكتورة حنان بدر الدين مرشحي مجلس الشعب أن يكونوا صادقين مع أنفسهم ومع الآخرين الذين وثقوا بهم وصوتوا لهم وأن تبقى هموم المواطن المعيشية والاقتصادية البوصلة التي تحدد عملهم وطروحاتهم في المرحلة المقبلة.

عبير القدسي الموظفة في المصرف الزراعي بالسويداء أكدت أهمية المشاركة بالانتخابات واختيار المرشح القادر على نقل هموم المواطنين وإيجاد حلول لها لافتة إلى أن أعضاء مجلس الشعب تنتظرهم مهام كبيرة وعليهم أن يكونوا على قدر المسؤولية وأن يقوموا بواجبهم تجاه الوطن والمواطن بكل نزاهة وضمير.

كما أوضحت هويدا زين الدين أن المشاركة في انتخابات مجلس الشعب واجب وطني على كل مواطن وعلى الجميع المشاركة واختيار المرشح الأكفأ والقادر على إيصال صوته بكل صدق وأمانة داعية إلى إقرار وتعديل عدد من القوانين لإنصاف المرأة.

وأعربت الموظفة رنا كرباج عن أملها في أن يمثل مرشحو مجلس الشعب تطلعات المواطنين ومصالحهم ولا سيما ذوي الدخل المحدود وممارسة دورهم الرقابي بشكل فعال على أجهزة الحكومة والعمل على تطوير وتحديث القوانين.

عمر الطويل