الدفاع الروسية: شفاء أكثر من 7300 عسكري روسي من كورونا

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 132 عسكرياً تعافوا من فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد حالات الشفاء في القوات المسلحة الروسية إلى 7384 عسكرياً.

ونقلت وكالة نوفوستي عن الوزارة قولها في بيان اليوم إن إجمالي عدد المتعافين بين الموظفين المدنيين المتعاقدين معها بلغ 866 حالة مضيفة أن هناك حالياً 1218 عسكرياً ثبتت إيجابية تحاليلهم معملياً إضافة إلى 270 حالة إصابة بين طلاب المدارس والكليات العسكرية.

وأوضح البيان أن العدد العام للعسكريين والمدنيين الذين يتلقون العلاج في مستشفيات وزارة الدفاع يبلغ 707 أشخاص مشيراً إلى أن الأسابيع الأخيرة تشهد توجهاً واضحاً لزيادة عدد المتعافين بالنسبة لعدد المصابين بالفيروس.