SCS-NET
الشريط الأخباري

أمريكا تفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 بالمئة على السلع الفرنسية

2020-07-10

واشنطن-سانا

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنها ستفرض رسوماً جمركية إضافية بنسبة 25 بالمئة على واردات فرنسية بقيمة 3ر1 مليار دولار رداً على ضريبة فرنسا الجديدة على شركات الانترنت الأمريكية.

ونقلت رويترز عن مكتب الممثل التجاري الأمريكي قوله إن الضريبة الفرنسية على خدمات شركات الإنترنت “تستهدف بشكل غير منصف شركات التكنولوجيا الأميركية” مشيراً إلى أن واشنطن ستعلق تنفيذ قرار فرض الرسوم العقابية حتى 6 كانون الثاني عام 2021 لاستمرار المفاوضات بين الطرفين بما في ذلك الحوار داخل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وتشمل الرسوم الجديدة مستحضرات التجميل والحقائب اليدوية الفرنسية فيما تم إعفاء الشمبانيا وأجبان الكمبير والروكفور وفق اللائحة النهائية.

انظر ايضاً

الولايات المتحدة تسجل ارتفاعا قياسيا بأكثر من 60 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

واشنطن-سانا سجلت الولايات المتحدة ارتفاعا قياسيا بأعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved