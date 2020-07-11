أمريكا تفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 بالمئة على السلع الفرنسية

واشنطن-سانا

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنها ستفرض رسوماً جمركية إضافية بنسبة 25 بالمئة على واردات فرنسية بقيمة 3ر1 مليار دولار رداً على ضريبة فرنسا الجديدة على شركات الانترنت الأمريكية.

ونقلت رويترز عن مكتب الممثل التجاري الأمريكي قوله إن الضريبة الفرنسية على خدمات شركات الإنترنت “تستهدف بشكل غير منصف شركات التكنولوجيا الأميركية” مشيراً إلى أن واشنطن ستعلق تنفيذ قرار فرض الرسوم العقابية حتى 6 كانون الثاني عام 2021 لاستمرار المفاوضات بين الطرفين بما في ذلك الحوار داخل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وتشمل الرسوم الجديدة مستحضرات التجميل والحقائب اليدوية الفرنسية فيما تم إعفاء الشمبانيا وأجبان الكمبير والروكفور وفق اللائحة النهائية.