قاسم: أي عدوان للكيان الإسرائيلي على لبنان سيكون هزيمة جديدة له

بيروت-سانا

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن أي عدوان إسرائيلي جديد على لبنان سيكون هزيمة عسكرية للكيان الغاصب مؤكداً جهوزية المقاومة على أعلى المستويات لردع أي عدوان أو تهديد.

وقال قاسم في حديث تلفزيوني الليلة إن كل الضغوطات الأمريكية والتدخلات في الشؤون اللبنانية وشؤون حزب الله هدفها سلب قدرة المقاومة على مواجهة الاحتلال الإسرائيلي لافتاً إلى أن هدف الولايات المتحدة الأمريكية المركزي هو حماية “إسرائيل” وسلب حقوق الفلسطينيين.

ولفت قاسم إلى أن منظومة الجيش والشعب والمقاومة حققت السيادة للبنان مشدداً على أن المقاومة لن تتراجع عن أهدافها مهما بلغت الضغوط عليها وأن الاستسلام ليس موجوداً في قاموسها.