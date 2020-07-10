إيران: الأبعاد المختلفة لحادث انفجار نطنز قيد التحقيق

طهران-سانا

أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني مجتبى ذو النوري أن الأبعاد المختلفة لحادث انفجار نطنز “باتت قيد التحقيق” مشيراً إلى الاقتراب من تحديد السبب.

وقال ذو النوري في تصريح اليوم إن “هناك عدة سيناريوهات فيما يخص الحادث الذي اندلع بموقع نطنز النووي تمت مناقشتها في لجنة الأمن القومي وتم عقد اجتماع في هذا الخصوص مع الجهات الأمنية والاستخباراتية”.

وأوضح ذو النوري أن “السبب الرئيس لوقوع الحادث واضح تقريباً إلا أن السيناريوهات المختلفة ما زالت قيد الدراسة من قبل لجنة الأمن القومي لتجنب أي خطأ في هذا الصدد”.

وكانت وكالة الطاقة الذرية الإيرانية أعلنت قبل نحو أسبوع عن تعرض أحد مباني محطة نطنز النووية لحادث لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية مؤكدة عدم وجود مخاوف من وجود تلوث نووي.