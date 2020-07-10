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مارسيلو مدافع ريال مدريد يغيب لنهاية الدوري الإسباني بسبب الإصابة

2020-07-10

مدريد-سانا

أعلن نادي ريال مدريد متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم إصابة مدافعه مارسيلو فييرا دا سيلفا جونيور واضطراره للغياب إثر ذلك عن مباريات الدوري.

ونقلت رويترز عن النادي قوله في بيان اليوم أن اللاعب البرازيلي أصيب بالفخذ مشيراً إلى أن إصابته قد تمنعه من المشاركة في المباريات القادمة دون تحديد أي موعد لعودته.

من جهتها أشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى إن مارسيلو سيغيب لثلاثة أسابيع والتي تتضمن آخر أربع مباريات لريال مدريد في الدوري أمام آلافيس اليوم وغرناطة وفياريال وليغانيس لكنه سيعود في الوقت المناسب لمباراة إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا أمام مستضيفه مانشستر سيتي في السابع من آب المقبل.

ويتفوق ريال مدريد الساعي للتتويج بأول ألقابه في الدوري الإسباني منذ 2017 بنقطة واحدة في الصدارة على برشلونة الثاني ويمكنه توسيع الفارق إلى أربع نقاط حال فوزه على ضيفه آلافيس.

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