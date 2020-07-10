العدوان السعودي يرتكب 121 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة

صنعاء-سانا

جددت قوى العدوان السعودي خروقاتها وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن وارتكبت 121 خرقاً جديداً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع “المسيرة نت” عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان السعودي قوله إن الخروقات شملت تحليق 11 طائرة تجسسية في أجواء مدينة الحديدة وحيس والدريهمي و36 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و74 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.