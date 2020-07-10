ارتفاع قياسي للإصابات اليومية بفيروس كورونا في العالم

موسكو-سانا

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم تسجيل ارتفاع قياسي للإصابات بفيروس كورونا المستجد على أساس يومي في العالم حيث تم رصد 228102 إصابة.

ونقلت وسائل إعلام عن المنظمة قولها في تقرير أصدرته اليوم “ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في العالم بواقع 228102 مقابل 204967 إصابة في الإحصائية السابقة ليصل العدد العام إلى مستوى 12102328 إصابة ويمثل هذا المؤشر ارتفاعاً قياسياً ويأتي تأكيداً لتحذيرات المنظمة من تسارع انتشار الفيروس في العالم”.

وأشارت المنظمة إلى أن الارتفاعات الأكبر للإصابات تم رصدها في الولايات المتحدة والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا مشيرة إلى وفاة 5565 شخصاً جراء الفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية مقابل 5575 في الإحصائية السابقة ليصل العدد الإجمالي لضحايا الجائحة إلى مستوى 551046 شخصاً.