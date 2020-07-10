مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري بتفتيش وإزالة وتفجير مخلفات الإرهابيين في دوار جسر الحاج- الحمدانية – محلة الشيخ خضر- مقلع الإنذارات بحلب من الساعة 9.00 صباحاً وحتى الساعة 16.00

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
قيادتا حركة أمل وحزب الله النقابيتان تؤكدان الوقوف إلى جانب سورية
2020-07-09
بتحريض من واشنطن… مجلس الأمن يصوت ضد مشروع قرار روسي حول إيصال المساعدات الإنسانية إلى سورية
2020-07-09
نقابة المعلمين بالعراق: نقف إلى جانب سورية في مواجهة (قانون قيصر)
2020-07-08
سياسي مصري: (قانون قيصر) مصيره الفشل
2020-07-08
صحفي تركي: أردوغان ينتهج سياسات خطيرة في سورية وليبيا
2020-07-08
لافروف: لجنة التحقيق الدولية المعنية بسورية لا تلتزم بالحقائق الملموسة
2020-07-08
برلمانيون أتراك: نظام أردوغان ينتهج سياسات استعمارية توسعية
2020-07-08
محليات
الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل وأجواء سديمية في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية
2020-07-10
259 ألف خدمة قدمتها مراكز خدمة المواطن في دمشق خلال ستة أشهر
2020-07-09
الحرارة غداً أعلى من معدلاتها وأجواء سديمية في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية
2020-07-09
انقطاع المياه عن بعض أحياء طرطوس جراء عطل طارئ
2020-07-09
عمال من مواقع الإنتاج بطرطوس.. ما يسمى قانون قيصر زاد من إصرارنا على الإنتاج كل حسب موقعه
2020-07-09
افتتاح صالة بيع للمؤسسة الاجتماعية العسكرية في قرية عوج بريف حماة
2020-07-09
مركز القياس والتقويم يصدر نتائج امتحان الصيدلة الموحد
2020-07-09
رياضة
بورتو يفوز على تونديلا بثلاثية ويقترب من حسم لقب الدوري البرتغالي
2020-07-10
اليويفا يحسم مصير مباريات ثمن نهائي الأبطال
2020-07-09
إلغاء نتائج الرباع التركي بيناي في أولمبياد لندن 2012
2020-07-09
الوثبة يفوز على الكرامة في آخر مباريات الدور الأول للمجموعة الوسطى بكرة السلة
2020-07-09
رسمياً… الفيفا يعلن مسؤوليته عن تقنية الفار
2020-07-09
زيدان يؤكد مشاركة هازارد في مباراة ألافيس
2020-07-09
الاتحاد الآسيوي يعلن استكمال دوري الأبطال وكأس الاتحاد في أيلول المقبل
2020-07-09
اقتصاد
تراجع أسعار النفط بنحو دولار للبرميل
2020-07-09
تراجع الأسهم الأمريكية
2020-07-09
ستاندرد اند بورز: كورونا سيكبد البنوك خسائر قروض بتريليوني دولار
2020-07-09
زراعة اللاذقية: المحافظة خالية من زهرة النيل السامة
2020-07-09
الأسهم الأوروبية تهبط بعد خسائر في وول ستريت بفعل تنامي الإصابات بفيروس كورونا
2020-07-09
80 ألف أسرة استفادت من مشروع تطوير الثروة الحيوانية خلال ستة أشهر
2020-07-09
زراعة حمص تقدر إنتاج المحافظة من الجوز بـ 1636 طناً
2020-07-09
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مراسل سانا في الحسكة: حاجز للجيش العربي السوري يعترض رتل مدرعات للاحتلال الأمريكي في قرية منسف تحتاني بريف تل تمر ويجبرها على العودة
مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري بتفتيش وإزالة وتفجير مخلفات الإرهابيين في دوار جسر الحاج- الحمدانية – محلة الشيخ خضر- مقلع الإنذارات بحلب من الساعة 9.00 صباحاً وحتى الساعة 16.00
2020-07-10
2020-07-10
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