مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري بتفتيش وإزالة وتفجير مخلفات الإرهابيين في دوار جسر الحاج- الحمدانية – محلة الشيخ خضر- مقلع الإنذارات بحلب من الساعة 9.00 صباحاً وحتى الساعة 16.00