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عــاجــل مراسل سانا في الحسكة: حاجز للجيش العربي السوري يعترض رتل مدرعات للاحتلال الأمريكي في قرية منسف تحتاني بريف تل تمر ويجبرها على العودة

مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري بتفتيش وإزالة وتفجير مخلفات الإرهابيين في دوار جسر الحاج- الحمدانية – محلة الشيخ خضر- مقلع الإنذارات بحلب من الساعة 9.00 صباحاً وحتى الساعة 16.00

2020-07-10

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مراسل سانا في الحسكة: حاجز للجيش العربي السوري يعترض رتل مدرعات للاحتلال الأمريكي في قرية منسف تحتاني بريف تل تمر ويجبرها على العودة

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