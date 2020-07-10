الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل وأجواء سديمية في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع في أغلب المناطق لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي ضعيف من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو صيفياً حاراً نسبياً وصحواً بشكل عام وسديمياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تثير الغبار في المناطق الشرقية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها ويكون الجو صيفياً حاراً نسبياً وصحواً بشكل عام وسديمياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام …