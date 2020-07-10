مسؤولة إيرانية تنفي وقوع انفجار غرب طهران

طهران-سانا

نفت حاكمة مدينة قدس غرب العاصمة الإيرانية طهران ليلى واثقي وقوع انفجار في مدينة قدس أو كرمدرة مؤكدة أن الأخبار الواردة بهذا الصدد مجرد شائعات.

ونقلت وكالة فارس عن واثقي قولها اليوم: “لم يحدث اي انفجار في مدينة قدس أو مدينة كرمدرة وأن انقطاع الكهرباء أمام مستشفى 12 بهمن ليلا كان لمدة خمس دقائق فقط”.

وأضافت “إن أيا من المؤسسات الأمنية لم تؤكد وقوع انفجار في أي من المدينتين وان الأخبار الواردة بهذا الصدد مجرد إشاعات”.

وكانت أخبار وصور بثت في الأجواء الافتراضية تزعم وقوع انفجار ومن ثم انقطاع كهرباء في مدينتي قدس وكرمدرة غرب طهران.

ووفقا لوكالة فارس فإن الصورة التي تم بثها على أنها للانفجار المزعوم هي في الواقع صورة لقصف إسرائيلي على قطاع غزة.