تسجيل 730 وفاة و7280 إصابة جديدة بكورونا في المكسيك

عواصم-سانا

سجلت وزارة الصحة المكسيكية 730 وفاة و7280 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة.

ووفقا للوزارة بلغ العدد الإجمالي للوفيات في البلاد جراء الفيروس 33526 والإصابات 282283.

وفي ألمانيا أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس ارتفع بواقع 395 ليصل إلى 198178 بينما زاد عدد الوفيات بواقع ست حالات ليصل إلى 9054.

بدورها قالت السلطات الصحية الصينية إنه تم الإبلاغ عن أربع إصابات جديدة بالفيروس في البر الرئيسي انخفاضا من تسع حالات في اليوم السابق.

ووفقا لبيان صادر عن لجنة الصحة الوطنية فإن الإصابات الأربع الجديدة هي لأشخاص قادمين من الخارج.