اليونيسكو تؤكد حماية التراث والمواقع الإسلامية والعربيةالفلسطينية

القدس المحتلة-سانا

جددت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونيسكو” موقفها الداعي إلى حماية التراث والمواقع الإسلامية والعربية الفلسطينية وذلك خلال اعتمادها اليوم قرارين يتعلقان بدولة فلسطين بالإجماع دون أي تعديلات على قراراتها السابقة بهذا الشأن.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في تصريحات نقلتها وكالة وفا إن تصويت المجلس التنفيذي التابع لليونيسكو والإجماع على قرارين تقدمت بهما دولة فلسطين للحفاظ على المؤسسات التعليمية والثقافية في فلسطين وحماية المواقع التراثية في القدس المحتلة والخليل والمدن الفلسطينية الأخرى يأتي في أوج المعركة التي يديرها الفلسطينيون في مواجهة مخططات الضم الإسرائيلية العدوانية المخالفة للقانون الدولي ومجالات اختصاص واتفاقيات ومبادئ اليونيسكو.

وشدد المالكي على ضرورة إيفاد بعثة الرصد التفاعلي إلى مدينة القدس المحتلة من أجل حماية الأماكن المقدسة فيها ولا سيما المسجد الأقصى المبارك مطالبا المجتمع الدولي ومنظمة اليونيسكو بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته للتراث الثقافي الفلسطيني واتخاذ الخطوات العملية لضمان تطبيق القرارات المعتمدة من قبل المنظمة حول فلسطين المحتلة.