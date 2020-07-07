الطب الصيني التقليدي.. دور مهم في علاج مرضى كورونا في بكين

بكين-سانا

كشف طبيب مختص في الطب الصيني التقليدي أن هذا النوع من الطب لعب دوراً مهما في علاج مرضى حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العاصمة بكين.

ونقلت وكالة شينخوا عن رئيس مستشفى بكين ديتان للطب الصيني التقليدي ليو تشينغ تشيوان قوله في مؤتمر صحفي عقد حول الوقاية من المرض والسيطرة عليه إن فريق العلاج الطبي وضع مبدأ علاج الحالات من دون أعراض والحالات التي تظهر عليها أعراض خفيفة بالطب الصيني التقليدي مشيرا إلى أنه تم علاج مرضى الحالات الخطيرة والحرجة بمشاورات مشتركة ومزيج من الطب الصيني التقليدي والطب الغربي.

وأوضح ليو أن سبعة مرضى من بين الحالات العشر الذين خرجوا من المستشفى بعد شفائهم حتى يوم السبت الماضي تعافوا عن طريق العلاج بالطب الصيني التقليدي كعلاج أساسي فيما تتلقى الحالات الحرجة والشديدة علاجا مزدوجا من الطب الصيني التقليدي والطب الغربي.

ولفت ليو إلى أنه من بين مرضى الحالات الحرجة تعافى مريض واحد ونقل ثلاثة من على أجهزة التنفس الصناعي وسحب مريض واحد من العلاج بالأكسجين الغشائي خارج الجسم.